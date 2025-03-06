Подмосковное министерство провело встречу с представителями многоквартирных домов

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Щелкове прошла пятая выездная встреча по вопросам ЖКХ. Более 70 председателей советов многоквартирных домов собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы.

Жители смогли напрямую задать вопросы инспекторам ЖКХ, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и местных администраций. На встрече присутствовали председатели советов МКД из Фрязина, Черноголовки, Лосино-Петровского, Богородского округе, Щелкова и Звездного Городка.

Инспекторы приняли десять обращений. Так, житель Фрязина уточнил правила начисления льгот на оплату ЖКУ, а вопрос заявителя из Черноголовки касался графика уборки дворов и мест общего пользования.

На встрече также подняли вопрос смены управляющей компании. Эксперты объяснили, как проводить электронное голосование в системе ГИС ЖКХ и какие у него преимущества.