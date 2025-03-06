Подмосковное министерство напомнило о запрете вмешательств в систему отопления

Замена вентилей в системе отопления может показаться хорошей идеей для регулирования температуры в квартире, но такое вмешательство может привести к серьезным проблемам во всем доме. О том, чем это может обернуться, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ведомстве пояснили, если заменить отсекающие вентили на стояках центрального отопления, это может грозить штрафами как для собственника квартиры, так и для управляющей компании. Центральное отопление работает за счет циркуляции теплоносителя в замкнутой системе. Любые изменения без согласования с управляющей компанией могут нарушить баланс давления, что приведет к снижению температуры в других квартирах, поломке оборудования и незапланированным расходам на ремонт.

Чтобы установить дополнительный вентиль, необходимо обратиться в управляющую компанию и согласовать установку. Важно, что при значительных изменениях системы отопления, работы необходимо согласовать с местными властями.