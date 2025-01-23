Подмосковное министерство напомнило о штрафах за незаконную перевозку стройотходов

Перевозить строительные отходы можно только со специальным талоном. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что за незаконную транспортировку мусора предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей.
В Подмосковье круглосуточно следят за соблюдением правил перемещения отходов. В ведомстве уточнили, что всего за неделю камеры зафиксировали 45 случаев несанкционированной транспортировки строительного сноса и грунта. Больше всего нарушений выявили в Коломне, Люберцах и Одинцове.
При этом, в Московской области намечается положительная тенденция. Так, за неделю число нарушений сократилось более чем в 1,5 раза.
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