Подмосковное министерство напомнило о штрафах за незаконную перевозку стройотходов

Перевозить строительные отходы можно только со специальным талоном . В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что за незаконную транспортировку мусора предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей.

В Подмосковье круглосуточно следят за соблюдением правил перемещения отходов. В ведомстве уточнили, что всего за неделю камеры зафиксировали 45 случаев несанкционированной транспортировки строительного сноса и грунта. Больше всего нарушений выявили в Коломне, Люберцах и Одинцове.

При этом, в Московской области намечается положительная тенденция. Так, за неделю число нарушений сократилось более чем в 1,5 раза.