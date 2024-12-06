Подмосковное министерство напомнило о штрафах за нарушения жилищного надзора

В первой неделе декабря специалисты Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области рассмотрели 78 административных дел в области жилищного контроля и лицензирования. Сумма наложенных штрафов составила 7,1 миллиона рублей.

Более 45 дел рассмотрели с участием представителей управляющих компаний, включая директоров и учредителей. При этом, обсуждение трех дел отложили, чтобы дать возможность устранить нарушения и снизить штрафы. По 21 делу назначили предупреждение.

В ведомстве отметили, что данные меры направлены на повышение ответственности управляющих компаний и улучшение качества их услуг. В будущем планируются дополнительные проверки и профилактика нарушений.