Подмосковное министерство напомнило о помощи при проблеме с плесенью в жилье

Коммунальные службы Подмосковья устранили плесень более чем в 60 квартирах Подмосковья в октябре. Работы провели по заявкам жителей.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, плесень может появиться в квартире из-за промерзания стен, повышенной влажности или плохого содержания помещений.

«Пораженными могут оказаться как все стены, так и отдельные участки. Например, промерзающие углы, куда ограничен доступ воздуха. Такая проблема обычно имеет сезонный характер и проявляется преимущественно в холодное время года, когда отмечается резкая разница температур на улице и дома», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что сохранить высокие показатели теплоизоляции помогает регулярное обследование фасадов. Такую работу регулярно проводят сотрудники управляющих компаний.

Если жители самостоятельно выявили проблемы, то о них можно сообщить напрямую в УК.