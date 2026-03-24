Подмосковное министерство напомнило о новых правилах подачи отчетов для НКО

С начала года в России вступили в силу новые правила отчетности для некоммерческих организаций. Теперь документы необходимо будет подавать только в электронном виде.

Реформу анонсировали еще в сентябре 2025 года. Она направлена на унификацию документооборота и перевод в электронный вид взаимодействия НКО и государства.

Приказ Министерства юстиции утвердил единую форму отчета о деятельности организаций и регламентировал порядок и сроки его подачи. Теперь документы, составленные по старым шаблонам, приниматься не будут.

«Главное изменение, с которым столкнулись организации, — полный переход на современные способы сдачи отчетности. Отныне вся ежегодная отчетность представляется исключительно в электронном виде», — рассказали в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.

Для подачи отчета необходимо использовать личный кабинет на портале Минюста России. Сроки предоставления документов остались те же — не позднее 15 апреля.

Для помощи НКО в управлении Минюста создали рабочее место с необходимым программным обеспечением и видеоинструкциями. Найти методические материалы также можно на интернет-портале.