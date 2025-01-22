Подмосковное ГУРБ призвало сообщать о нелегальных финансовых организациях

Управление региональной безопасности Подмосковья напомнило, как можно сообщить о нелегальных финансовых организациях. Для этого необходимо позвонить в Главное управления Банка России по Центральному федеральному округу по номеру 8 (495) 950-21-90.

Сообщить о подозрительных организациях также можно по почте stop_nelegal@cbr.ru. Заявитель может отправить сообщения с фотографиями и адресами выявленной организации. Напомним, проверить легальность финансовой компании можно в реестре ЦБ.