Подмосковное дерби Юношеской футбольной лиги прошло в Химках

В рамках 26-го тура юношеского первенства на поле стадиона «Новые Химки» состоялись две встречи между спортсменами школы олимпийского резерва «Химки»и футболистами подольского «Витязя». Несмотря на поражение младшей команды, старшая смогла добыть важнейшую победу над сильнейшим клубом лиги.

В поединке футболистов 2010 года рождения химкинская команда была вынуждена играть в меньшинстве после удаления защитника Ивана Мамовича в середине первого тайма. Гости, воспользовавшись численным перевесом, одержали победу со счетом 1–0.

Наибольший накал страстей сопровождал игру команд 2009 года рождения, поскольку подольский «Витязь» являлся бессменным лидером турнирной таблицы на протяжении трех месяцев. Несмотря на упорное противоборство, решающий гол был забит лишь за три минуты до конца основного времени. Несколько быстрых передач завершил точным ударом полузащитник Максим Зюканов. 1–0 — победа красно-черных.

Уже в следующее воскресенье спортсменам СШОР «Химки» предстоят выездные игры в Костроме против команды спортивной школы имени Ярцева. Трансляцию матча ЮФЛ можно будет посмотреть на сервисе «VK Видео».