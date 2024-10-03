Подмосковное БТИ проведет встречи по гаражной амнистии с 4 по 6 октября
Жители и дачники Подмосковья смогут задать вопросы по гаражной амнистии на встречах с представителями БТИ. Мероприятия пройдут 4, 5 и 6 октября в разных округах Московской области.
В пятницу, 4 октября, БТИ проведет встречи по этим адресам:
— 10:00 ГСК «Шанхай», рабочий поселок Измайлово, Ленинский городской округ;
— 11:00 ГСК «Урал», Домодедово, улица Корнеева, 23/1;
— 11:00 ГСК-23, Мытищи, 1-й Рупасовский переулок;
— 11:00 ГСК «Игнатьевкий», Сергиево-Посадский округ, Пересвет;
— 11:00 ГСК «Птицевод», Сватково;
— 11:00 ГСК «Юбилейный», Сергиев Посад, Скобяное шоссе;
— 12:00 ГСК-36, Химки, улица Репина.
В субботу, 6 октября, встречи пройдут здесь:
— 10:00 АГК-2, поселок Глебовский, Истринский район;
— 11:00 ГСК «Ветеран», Балашиха, микрорайон Гагарина;
— 11:00 ГСК «Квадрат», Одинцовский округ, поселок Горки-10;
— 9:30 ГСК «Чайка», Одинцово, улица Садовая, 32.
В воскресенье, 6 октября, встреча состоится в 11:00 в ГСК «Дружба» (Щелково, поселок Свердловский).
Уточнить информацию можно по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.
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