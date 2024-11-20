Подмосковная видеосистема помогла устранить еще 2 тысячи нарушений чистоты

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Камеры с искусственным интеллектом выявили 2,1 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за неделю. Такими устройствами оснащены автомобили инспекторов.

Камеры способны выявлять мусор, вандальные надписи, ямы и навалы на контейнерных площадках. Всего за неделю они зафиксировали 2142 замечания, многие из которых касались несвоевременной уборки, незаконных граффити и стихийных свалок.

Больше всего недочетов выявили в Химках, Одинцове, Серпухове, Пушкино и Солнечногорске.

За неделю общая сумма выписанных штрафов составила четыре миллиона рублей.