Подмосковная тхэквондистка выиграла бронзу на международных соревнованиях

Тхэквондистка Милана Бекулова из Одинцова выиграла бронзовую медаль на международном турнире GP Challenge в Шарлотте (США). В решающем поединке она победила соперницу из китайского Тайбэя.

Как рассказали в региональном Минспорте, в матче за бронзу Милана Бекулова одолела соперницу в категории 49 килограммов. Золото досталось представительнице Тайваня, а серебро — Казахстану.

«Впервые соревнования были открыты для всех спортсменов, независимо от олимпийского рейтинга, что позволило разнообразить состав состоявшихся спортсменов и восходящих звезд», — добавили в ведомстве.

Соревнования проходили с 13 по 15 июня и собрали более 350 участников из 44 стран. Впервые турнир был открыт для всех спортсменов без учета олимпийского рейтинга, что сделало состав участников особенно разнообразным.

Турнир стал первым этапом отбора на гран-при Рима.