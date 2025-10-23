Подмосковная теннисистка победила на международном турнире Taipei Open

Виктория Львова из Дмитрова победила на международном турнире по теннису на колясках Taipei Open. Соревнования прошли с 17 по 20 октября в городе Тайбэй.

Как сообщили в областном министерстве спорта, в финале Виктория Львова состязалась с соперницей из Израиля Марьян Зикри. В результате подмосковная теннисистка одержала победу со счетом 12:10.

Всего в турнире участвовали 17 спортсменок из девяти стран.

Ранее Виктория Львова стала абсолютной победительницей международных соревнований «ИКАР-2025» в Красногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о востребованности спортивных мероприятий. За лето их посетили более 1,5 миллиона человек.