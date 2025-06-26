Подмосковная спортсменка взяла 2 медали на первенстве Европы по прыжкам в воду

Спортсменка из Подмосковья Виктория Казанцева завоевала две медали на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория, представляющая Электросталь, стала чемпионкой в синхронных прыжках с вышки, выступая в паре с россиянкой Александрой Кедриной. Девушки показали лучший результат, опередив команды из Германии и Украины.

Также Виктория взяла серебро в индивидуальных прыжках с вышки. Победу в этом виде одержала другая спортсменка из России, а бронза досталась участнице из Германии.

Ранее Виктория уже становилась призером на чемпионате России — она заняла второе место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в Екатеринбурге. Соревнования проходят в Афинах с 23 по 30 июня и собирают сильнейших юниоров Европы в возрастных категориях 14–15 и 16–18 лет.