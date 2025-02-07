Подмосковная спортсменка выиграла еще 2 медали на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина выиграла две медали на Кубке России по прыжкам в воду. Она завоевала два золота.
Как рассказали в региональном Минспорта, Елизавета Кузина из Электростали показала лучший результат в дисциплине «прыжки с трамплина один метр». Второе и третье места заняли ее соперницы из Санкт-Петербурга и Свердловской области.
Еще одно золото спортсменка получила в синхронных прыжках с трамплина вместе с московским атлетом Ильей Молчановым.
Ранее Елизавета стала лучшей в еще одной дисциплине. Так, в сумме спортсменка принесла региону три награды.
Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге до 8 февраля. В них примут участие более 150 человек из 16 регионов России и Белоруссии. Турнир проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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