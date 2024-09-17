Подмосковная спортсменка стала чемпионкой России по маунтинбайку

Спортсменка из Подмосковья Александра Ушакова завоевала титул чемпиона России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» среди женщин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Александра показала лучшее время в многодневной гонке, опередив соперниц из Москвы и Челябинской области. Соревнования проходили в несколько этапов: индивидуальная гонка на время, гонка кросс-кантри, гонка-марафон.

Чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» завершился 16 сентября в поселке Псебай Краснодарского края. Соревнования состоялись в соответствии с целями национального проекта «Демография».

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