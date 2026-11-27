Ученица клуба единоборств «Монах» в Раменском Анастасия Пархович получила право выступить на Европейских играх — 2027, которые состоятся в июне в Стамбуле. На чемпионате Европы по кикбоксингу по версии WAKO в столице Северной Македонии Скопье спортсменка заняла пятое место, сообщили в РИАМО.

Анастасия занимается кикбоксингом с девяти лет под руководством тренера Ивана Ермакова. Ранее на Кубке мира в Ташкенте она завоевала две бронзовые медали в дисциплинах лайт-контакт и поинтфайтинг.

«Каждый шаг, каждый успех — на моих глазах. Мы вместе побеждали, вместе проигрывали, вместе переживали и вместе к этой победе шли, готовились, ждали, мечтали — и реализовали. Это очень большое достижение, но впереди ещё много работы», – отметил тренер.

Путевку на Европейские игры подмосковной спортсменке обеспечила победа над представительницей Испании. В четвертьфинале Анастасия уступила сопернице из Англии.

«Я просто начала плакать от счастья. Не понимала, что со мной происходит. Сразу позвонила тренеру: „Всё, я выиграла! Я получила лицензию на Европейские игры!“ Он сильно удивился и очень обрадовался — я ведь единственная из нашего клуба и города поехала на этот чемпионат», - рассказала Пархович.

Успех спортсменки поддержали и ее родители.

Своим сверстницам Анастасия советует не отступать перед трудностям.