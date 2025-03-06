Подмосковная служба судебных приставов напомнила об онлайн-записи на прием

Жители Подмосковья могут быстро и легко записаться на прием к судебным приставам онлайн. Для этого на официальном сайте ведомства работает специальный электронный сервис.

Для записи на прием в федеральную службу судебных приставов необходимо авторизоваться на официальном сайте через «Госуслуги». После этого нужно перейти в раздел «Обращения» — «Личный прием граждан» — «Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России».

Запись доступна на период до 30 дней.

«Обратите внимание, что запись возможна только один раз в сутки по одному вопросу. После заполнения всех обязательных полей и выбора времени приема, нажмите „Запись на личный прием“. Подтверждение будет отправлено на указанный вами адрес электронной почты», — добавили в ведомстве.

Жителям рекомендуют заранее указывать тему обращения, чтобы специалист мог заранее подготовиться к приему и быстрее решить вопрос.