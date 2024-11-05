Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч заявок за неделю

Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла свыше трех тысяч обращений за неделю. Это на 41 больше, чем неделей ранее. Консультации получили 6084 водителя.

Участники 1240 автомобильных аварий оформили ДТП в очных центрах, еще 291 человек оформил европротоколы с помощью консультации на горячей линии, рассказали в подмосковном Минтрансе.

Попавших в ДТП без пострадавших автомобилистов призывают обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Получить помощь жители могут в специальных центрах. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Обратиться за консультацией также можно круглосуточно по телефону.