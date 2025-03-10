Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,7 тысячи обращений за неделю
Подмосковная служба помощи при ДТП обработала свыше 2,7 тысячи обращений за неделю. Это на 331 меньше, чем неделей ранее.
За неделю в службу обратились участники 2730 автомобильных аварий. Помощи получили 5,4 тысячи водителей.
В региональном Минтрансе рассказали, что участники 1147 ДТП оформили аварии в Центрах, еще 348 составили европротоколы после консультаций с операторами горячей линии.
«Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора „горячей линии“ Службы помощи при ДТП», — сказали в ведомстве.
В министерстве напомнили, что Служба оказывает бесплатную помощь попавшим в ДТП без пострадавших водителям. Получить консультацию можно лично в очных центрах или по телефону 112.