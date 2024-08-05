Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч звонков за неделю

Служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла свыше двух тысяч обращений за неделю. В Минтрансе Московской области уточнили, что это на 34 больше, чем неделей ранее.

В ведомстве отметили, что участники 932 аварий оформили ДТП в Центрах помощи. Еще 848 человек смогли оформить европротоколы с помощью работников горячей линии.

Напомним, что служба помощи при ДТП оказывает как дистанционную, так и личную помощь. Центры помощи работают ежедневно с 08:00 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Пушкино и Богородском округе.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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