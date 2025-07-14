Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 2,5 тысячи заявок за неделю

За минувшие семь дней в службу помощи при дорожно-транспортных происшествиях Центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 2 487 обращений от участников аварий без пострадавших. Квалифицированную поддержку получили 4 858 автомобилистов.

В течение недели сотрудники центров помощи оформили 915 дорожных происшествий, а 402 водителя смогли корректно заполнить «Европротоколы» после консультации операторов.

При попадании в аварию без пострадавших крайне важно немедленно покинуть транспортное средство, отойти на безопасное расстояние от проезжей части, позвонить по номеру 112 и следовать указаниям диспетчеров.

Водителей призывают помнить, что оставаться в салоне опасно, так как это может привести к повторному дорожно-транспортному происшествию.

Служба помощи представляет собой комплексную систему бесплатной поддержки автомобилистов в Подмосковье, включающую круглосуточную дистанционную консультацию по телефону и очное оформление аварий в 16 специализированных центрах. Учреждения работают ежедневно с 8:00 до 20:00.