Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 2,5 тысячи заявок за неделю

За минувшую неделю в службу помощи при дорожно-транспортных происшествиях поступило 2 472 обращения от участников аварий без пострадавших. Это на 132 случая меньше, чем неделей ранее.

Специалисты оказали квалифицированную помощь 4 944 водителям. Из общего числа обратившихся 925 участников ДТП получили помощь в специализированных центрах, а 367 водителей оформили «Европротоколы» при консультативной поддержке операторов горячей линии.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнили, что в случае возникновения аварии без пострадавших следует незамедлительно покинуть салон и отойти от проезжей части. После этого необходимо набрать номер 112 и действовать в соответствии с указаниями диспетчера.

Операторы службы проводят консультации по телефону в круглосуточном режиме, а также оказывают помощь очно в 16 центрах, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.