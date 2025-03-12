Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 22 тысячи заявок с начала года

С начала 2025 года служба помощи при ДТП Московской области помогла участникам 21,9 тысячи аварий без пострадавших. Операторы помогают людям провести на месте происшествия как можно меньше времени и избежать наиболее частых ошибок при оформлении протоколов.

Служба состоит из 16 стационарных центров и круглосуточной горячей линии.

«За два месяца служба помощи при ДТП оказала квалифицированную помощь 43,8 тысячи водителей, благодаря чему около 1,6 тысячи ДТП оформили по европротоколу или расписке на месте, а около 2,1 тысячи ДТП оформили европротокол или расписку в стационарных центрах помощи», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Автомобилистов, которые попали в аварию без пострадавших, призывают как можно скорее позвонить по номеру 112 и действовать в соответствии с указаниями диспетчеров.