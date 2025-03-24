Подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 3 тысяч обращений за неделю
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти три тысячи обращений за неделю. Это на 174 меньше, чем неделей ранее. Всем обратившимся оказали помощь при оформлении аварии.
Как сообщили в региональном Минтрансе, всего специалисты оказали помощь 5,9 тысячи водителей. Участники 1286 ДТП оформили аварии в центрах, еще 527 оформили европротоколы благодаря консультации операторов горячей линии.
«Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП», — отметил в ведомстве.
Участники ДТП без пострадавших могут получить помощь в очных центрах. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Проконсультироваться также можно круглосуточно по телефону.