Подмосковная служба помощи при ДТП приняла еще 2,7 тысячи заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,7 тысячи заявок за неделю. Это на 67 меньше, чем неделей ранее. Помощь получили еще 5,4 тысячи водителей.
Как сообщили в региональном Минтрансе, за неделю помощь в оформлении аварии в центрах получили участники 1,1 тысячи ДТП. Еще в 475 случаях водители составили европротоколы благодаря консультации сотрудников горячей линии.
Попавшим в ДТП без пострадавших водителям рекомендую обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.
В министерстве напомнили, что Служба оказывает очную и дистанционную помощь. Обратиться туда можно лично в специализированных центрах, а также круглосуточно по телефону.
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