Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч заявок за неделю

За неделю операторы Службы помощи при ДТП Московской области приняли заявки по 2,4 тысячи авариям без пострадавших. Это на 42 происшествия меньше, чем неделей ранее, сообщили в Минтрансе региона.
Свыше тысячи человек получили помощь в оформлении аварий в Центрах помощи, а 466 водителей оформили европротоколы с помощью консультаций по телефону.
Напомним, водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, следует звонить по номеру 112 и следовать указаниям операторов. Служба помощи при ДТП — это бесплатная поддержка при дорожных происшествиях в Подмосковье. Она предоставляет консультации по телефону круглосуточно и помогает оформлять аварии в Центрах помощи, которые работают с 08 до 20:00.
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