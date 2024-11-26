Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,8 тысячи заявок за неделю

Горячая линия подмосковной службы помощи при ДТП приняла обращения от участников 2880 ДТП за неделю. Консультации получили 5760 водителей.
В Минтрансе Подмосковья отметили, что очную помощь получили участники 1083 ДТП. Участники еще 479 аварий оформили европротоколы с помощью телефонных консультации работников горячей линии.
Если случилось происшествие на дороге, нужно обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора. Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатных консультаций в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную и очную помощь. Ближайший стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.
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