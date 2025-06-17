Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,6 тысячи заявок за неделю

За неделю на горячую линию подмосковной Службы помощи при ДТП поступило 2,6 тысячи обращений от участников аварий без пострадавших. Это на 400 больше, чем неделей ранее. Специалисты оказали квалифицированную помощь 5,2 тысячи водителям.

Как рассказали в региональном Минтрансе, участники тысячи ДТП оформили их в Центрах, еще 402 — составили европротоколы благодаря консультации операторов горячей линии.

Минтранс региона напомнил алгоритм действий при ДТП без пострадавших: необходимо выставить аварийный знак, покинуть проезжую часть и позвонить по номеру 112 для получения дальнейших инструкций.

Горячая линия службу работает круглосуточно, при необходимости получить консультацию можно лично в 16 центрах.