Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,6 тысячи заявок за неделю

В Подмосковье действует служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях. За неделю на горячую линию обратились участники 2670 аварий без пострадавших.

Операторы помогли 1096 собеседникам оформить дорожные происшествия в специальных центрах, а еще 457 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультаций диспетчеров.

Квалифицированную помощь на горячей линии за семь дней оказали 5340 водителям.

Автомобилистам, которые попали в происшествия без пострадавших, рекомендуют позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили, что служба оказывает дистанционную помощь круглосуточно, а очную — каждый день с 08:00 до 20:00.