Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи звонков за неделю

За неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники 2,5 тысячи аварий без пострадавших — это на 168 случаев больше, чем семью днями ранее. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. В общей сложности помощь получили более пяти тысяч водителей.
Почти тысяче обратившимся помогли с оформлением документов в Центрах помощи при ДТП, а более 400 водителей оформили европротоколы с помощью операторов. В ведомстве напомнили, что при аварии без пострадавших необходимо звонить по номеру 112 и следовать указаниям специалистов.
Служба работает круглосуточно — как по телефону, так и оффлайн в специальных центрах, которые открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.
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