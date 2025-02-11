Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи заявок за неделю

За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла обращения от участников 2,5 тысячи автомобильных аварий. Это на 20 меньше, чем неделей ранее.

Всего за неделю помощь специалистов получили более пяти тысяч водителей. Участники 999 ДТП оформили аварии в очных центрах, еще 1393 составили европротоколы по инструкции оператора.

Получить помощь специалистов службы можно круглосуточно по телефону 112, а также в центрах с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта для контроля состояния дорог. Он добавил, что в округах также необходимо отработать четкий алгоритм устранения неполадок на линиях освещения.