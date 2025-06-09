Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,2 тысячи звонков за неделю.

За неделю в подмосковную службу помощи при ДТП обратились участники 2,2 тысячи автомобильных аварий. Это на 715 меньше, чем неделей ранее.

Всего за неделю квалифицированную помощь получили 4,4 тысячи водителей, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Участники 904 ДТП оформили их в центрах, еще 355 составили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.

Попавшие в ДТП без пострадавших водители могут обратиться за помощью по телефону 112. После происшествия необходимо оставить авто, уйти с проезжей части и действовать по инструкции оператора.

В ведомстве напомнили, что обратиться к специалисту также можно лично в специализированных центрах.