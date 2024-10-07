Подмосковная служба помощи при ДТП получила 2,9 тысячи заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 2921 звонок от попавших в автомобильную аварию за неделю. Это на 89 больше, чем неделей ранее.

За неделю сотрудники службы помогли 5,8 тысячи водителей, попавших в ДТП без пострадавших. Участники 296 аварий оформили европротоколы при помощи консультации по горячей линии, еще 1185 человек обратились в центры лично.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру 112 и действовать по инструкции оператора. Горячая линия работает круглосуточно, а получить помощь лично можно в центрах в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и других округах с 08:00 до 20:00.

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