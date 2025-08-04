Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 2,5 тысячи заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 2,5 тысячи обращений за неделю. Это на 69 больше, чем неделей ранее.

Всего за неделю помощь специалистов службы получили более пяти тысяч водителей, которые попали в ДТП без пострадавших, рассказали в областном Минтрансе. Участники тысяч происшествий оформили аварии в центрах, еще 315 — составили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии.

В министерстве напомнили, что при ДТП необходимо покинуть транспорт и уйти за пределы проезжей части, после чего обратиться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Служба оказывает круглосуточную помощь по телефону. Обратиться туда лично можно в 16 центрах.