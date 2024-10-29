Подмосковная Система-112 приняла свыше 900 тысяч вызовов в октябре
В октябре жители и гости Подмосковья обратились на единый номер 112 более 930 тысяч раз. Самой популярной экстренной службой стала скорая помощь — почти 300 тысяч обращений.
Полицию и ГИБДД вызывали 90 тысяч раз, пожарных — более 12 тысяч, а справочные вопросы составили более 107 тысяч.
Обратиться за помощью можно несколькими разными способами. Так, большинство вызовов поступило по телефону — свыше 855 тысяч. Приложением «Система-112 МО» воспользовались около 1,3 тысячи раз.
Напомним, Система-112 Московской области работает круглосуточно — достаточно набрать 112, чтобы получить помощь.
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