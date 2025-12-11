Подмосковная Система-112 приняла свыше 10 млн вызовов с начала года

В Подмосковье действует Система-112, сотрудники которой помогают гостям и жителям в экстренных ситуациях. С начала года операторы обработали 10 миллионов обращений.

В это число входят как экстренные вызовы, потребовавшие выезда спасателей (их было свыше 4,6 миллиона), так и обращения за психологической помощью и справочные запросы.

Связаться со службой можно разными способами: по телефону, СМС, через специальное мобильное приложение, чат-бот, видеочат, а также при помощи системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Помощь доступна круглосуточно. На линии дежурят не только диспетчеры, но и операторы-психологи, а также лингвисты. В общей сложности в подмосковной Системе-112 трудятся свыше 3,8 тысячи специалистов.

Ежедневно более 346 операторов отвечают на звонки. В среднем на номер 112 поступает около 35 тысяч вызовов в сутки.