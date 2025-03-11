Подмосковная Система-112 приняла почти 2 миллиона телефонных вызовов с января

С 2015 года в Московской области действует номер 112 для помощи жителям в экстренных ситуациях. С операторами можно связаться несколькими способами, но самым популярным остается телефонный звонок.

С начала 2025 года к диспетчерам этим способом обратились более 1,9 миллиона раз. Позвонить в службу спасения можно даже при отсутствии SIM-карты и при нулевом балансе на счете.

На втором месте по популярности находится мобильное приложение «112 МО», которым в этом году воспользовались более 3,4 тысячи раз.

Связаться с операторами можно при помощи бесплатного SMS-сообщения по номеру 112 или через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Диспетчеры работают круглосуточно без выходных.