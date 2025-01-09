Подмосковная Система-112 приняла около 300 тысяч вызовов в праздники

Система-112 Московской области работала в новогодние праздники в штатном режиме. Так, с 31 декабря по 8 января в службу спасения поступило около 300 тысяч вызовов.

На каждое обращение операторы Системы-112 оперативно реагировали и передавали запросы в экстренные службы. Больше всего заявок поступило 1 января — свыше 47 тысяч вызовов. При этом, чаще всего жители Московской области обращались за помощью медиков, полиции и пожарных.

Напомним, служба спасения Подмосковья работает круглосуточно. По номеру 112 можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, и других чрезвычайных происшествиях.