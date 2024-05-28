Подмосковная Система-112 приняла 88 миллионов вызовов за 9 лет

Система-112 заработала в Подмосковье в июне 2015 года. За это время операторы службы спасения приняли 88 миллионов вызовов.

Большая часть обращений — это справочные, направленные в другие регионы, психологические и лингвистические вызовы. Самым популярным способом связи с операторами службы спасения остается телефонный звонок, на втором месте — мобильное приложение «112 МО».

Обратиться в Систему-112 также можно при помощи СМС-сообщения, системы ЭРА-ГЛОНАСС или посредством чат-бота. Служба спасения обрабатывает заявки 24 часа семь дней в неделю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

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