Подмосковная Система-112 приняла 400 тысяч вызовов с начала года

Подмосковная Система-112 приняла свыше 96 миллионов вызовов с 2015 года. Из них около 400 тысяч поступило с начала января.

Как рассказали в службе, с начала года операторы обработали около 400 тысяч вызовов. Из них более 150 тысяч были адресованы скорой помощи, 50 тысяч — полиции и ГИБДД, четыре тысячи — пожарной охране и восемь тысяч — газовым и другим службам.

Ежедневно в систему поступает порядка 40 тысяч обращений.

«Система-112 Московской области функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях», — отметили в ведомстве.

Обратиться за помощью также можно путем СМС, через мобильное приложение «112 МО» и система Эра-Глонасс.