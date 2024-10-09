Подмосковная Система-112 приняла 10 миллионов вызовов с начала года

Ежедневно операторы службы 112 обрабатывают более 35 тысяч обращений. Только с начала года в Систему-112 поступило десять миллионов заявок. Среди них — вызовы экстренных служб, справочные запросы, обращения в другие регионы, лингвистические и требующие психологической помощи.

Чаще всего за указанный период вызывали медиков — более 2,7 миллиона раз, полицию и ГИБДД — миллион раз, пожарных — 135 тысяч раз. При этом около двух тысяч обратившихся нуждались в помощи психолога, а тысяча заявителей — оператора-лингвиста.

Всего за девять лет операторы приняли более 93 миллионов обращений. Система-112 Московской области действует по принципу одного окна, позволяя отправить на место любые службы — от газовиков до полиции.

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