Подмосковная Система-112 передала 150 тысяч обращений в скорую помощь в январе

Ежедневно Система-112 в Московской области обрабатывает свыше 30 тысяч обращений. Обратиться за помощью в службу спасения могут как жители, так и гости региона.
В январе операторы Системы-112 приняли около 150 тысяч вызовов, касающихся компетенции скорой помощи, свыше 36 тысяч обращений направили в полицию и ГИБДД, остальные вызовы переадресовали пожарной охране, газовой службе и другим структурам.
Напомним, служба спасения Московской области также оказывает психологическую поддержку — с начала года ее получили около 60 человек.
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