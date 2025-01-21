Подмосковная Система-112 передала 150 тысяч обращений в скорую помощь в январе

Ежедневно Система-112 в Московской области обрабатывает свыше 30 тысяч обращений. Обратиться за помощью в службу спасения могут как жители, так и гости региона.

В январе операторы Системы-112 приняли около 150 тысяч вызовов, касающихся компетенции скорой помощи, свыше 36 тысяч обращений направили в полицию и ГИБДД, остальные вызовы переадресовали пожарной охране, газовой службе и другим структурам.

Напомним, служба спасения Московской области также оказывает психологическую поддержку — с начала года ее получили около 60 человек.