Представительница Московской области Наталья Лапина завоевала золотую медаль на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике, который проходит в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Лапина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., Старая Купавна) победила в весовой категории до 69 кг среди женщин с результатом 190 килограммов: 83 килограмма в рывке и 107 килограммов в толчке. Серебро у Екатерины Смоляковой (Россия) — 174 килограмма (76+98).

Ранее в рамках турнира серебряную награду в весовой категории до 70 килограммов среди мужчин завоевал Даниил Петров, установивший новый рекорд России в толчке среди юниоров до 20 лет. Также серебряную медаль завоевала Александра Фурдик.

Открытый кубок ШОС объединяет более 2000 спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Соревнования проходят с 11 по 23 ноября в Москве и Московской области по 10 видам спорта.