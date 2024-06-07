Подмосковная сборная по греко-римской борьбе выиграла 7 медалей на Спартакиаде учащихся

Фото: Фото Минспорта Республики Калмыкия

​Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на третьем этапе Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие юноши 16-17 лет 43 регионов России.

Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете турнира, опередив сборные команды Москвы и Ростовской области. Золото завоевали Мухаммад Салиев, Арсений Исмаилов, Иван Гатман  и Арсен Кудаев.

​Третий этап Спартакиады учащихся по спортивной борьбе греко-римского стиля прошел в Элисте с 4 по 7 июня. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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