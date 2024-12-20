Подмосковная пара выиграла бронзу на чемпионате России по фигурному катанию

Танцевальная пара из Подмосковья — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — выиграла бронзу на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Омске.

В первый день турнира подмосковный дуэт набрал 83,96 балла, благодаря чему расположился на второй строчке. По итогам произвольной программы Ирина и Дэвид получили 124,60 балла. В результате они завоевали бронзовые медали, уступив лидерам 7,40 балла.

«Такая программа, что дышать не хочется, такое глубокое проникновение в музыку. Как я это обожаю, потому что без этого нет никакого танца», — прокомментировала прокат подмосковных фигуристов Татьяна Тарасова.

Чемпионат проходит в Омске с 19 по 22 декабря.