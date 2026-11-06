06 ноября 2026 12:50 Подмосковная компания изготовила протезы для самого высокого человека в Бразилии Фото: пресс-служба компании «МЕТИЗ» Подмосковье

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Подмосковная компания «МЕТИЗ» изготовила стопы длиной 38 сантиметров для самого высокого человека в Бразилии, известного как Нинао. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разработка и производство велись по запросу бразильских партнеров компании. Весь процесс занял 5 недель — сравнительно короткий срок для индивидуального проекта такой технической сложности. «Компания „МЕТИЗ“ выпускает уникальную продукцию, которая востребована в том числе и за пределами России. Инженерные и производственные компетенции компании позволяют выполнять самые сложные технические задачи на высочайшем уровне. В результате предприятие приглашают к участию в сложных международных проектах, а экспортная география компании уже насчитывает более 50 стран. Разработки и производство ведутся у нас — в Подмосковье: в Мытищах и Щелково», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Фото: Фото «МЕТИЗ»

Рост Нинао составляет 237 сантиметров, вес — около 185 килограммов. Ноги он потерял в результате осложнений, связанных с сахарным диабетом. Для возвращения к ходьбе потребовались протезные компоненты, рассчитанные на нестандартные размеры и повышенные нагрузки. Длина изготовленных стоп соответствует 60-му размеру обуви. По оценке специалистов «МЕТИЗ», они относятся к числу крупнейших протезных стоп в мире.

При проектировании ориентировались на массу пользователя до 200 килограммов. Отдельным этапом стало изготовление косметических оболочек увеличенного размера: для них создали трехмерные модели и разработали специальную форму.

Фото: Фото «МЕТИЗ»

«При обычной разработке мы сначала изготавливаем опытные образцы, проверяем их на стенде и при необходимости корректируем конструкцию. Здесь на отдельный цикл прототипирования времени не было: проектирование, расчеты и производство шли практически параллельно. Главной сложностью стало выполнить весь объем работ за пять недель», — прокомментировал основатель ГК «МЕТИЗ» Николай Ермалюк.

После завершения производства российские модули направили в Бразилию. Местные специалисты изготовили индивидуальные приемные гильзы, собрали и настроили протезы, а затем приступили к обучению Нинао ходьбе.