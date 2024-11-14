Подмосковная компания «Чистая линия» отправила в зону СВО дроны и одеяла
Очередную партию гуманитарного груза отправили из Подмосковья в зону проведения специальной военной операции. Производитель мороженого «Чистая линия» передал одному из подразделений в Донецкой области теплые одеяла, строительные материалы, передвижные электростанции и транспортирующие дроны.
Вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов лично сопроводил ценный груз.
«Привезли для вас, братцы, то, что вам необходимо. Тут транспортный дрон, он несет до 35 килограммов полезного груза, поднимается вверх до трех километров, имеет четыре системы вброса. Пригодится вам для обеспечения передовых подразделений всем необходимым. Аппарат ровно с теми параметрами, что вы заказывали», — сказал Бениаминов при передаче груза бойцам.
Он отметил, что вся страна ждет ребят дома и верит в победу.
Гуманитарную помощь для участников СВО продолжают собирать во всех городских округах Подмосковья. Например, в ноябре из Солнечногорска защитникам отправили автомобили УАЗ и ГАЗ «Соболь», предназначенные для выполнения боевых задач.