Подмосковная команда выиграла две медали чемпионата России по лыжероллерам

Подмосковные спортсмены выиграли золотую и бронзовую медали чемпионата России по лыжероллерам. Турнир проходит в Рыбинске с 23 по 28 июля.

В эстафете победили Варвара Прохорова и Виктория Лукашова, второе и третье место заняли спортсменки из Санкт-Петербурга.

«Победили, но не без происшествий. На первом этапе я попала в жуткий завал. Я травмировала ногу, у меня большая рана по всей ноге. Надеюсь смогу бежать следующие дни», — рассказала Прохорова.

Иван Кочетков и Илья Кузнецов завоевали бронзовую медаль в командном спринте. Первое место заняли спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа, а второе место — команда из Санкт-Петербурга.

В программе соревнований гонка преследования, спринт, эстафеты и масс-старт. В турнире, который организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», участвуют 200 спортсменов из 35 регионов России.

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