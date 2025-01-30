Подмосковная электростанция переработала 19 тысяч тонн мусора в энергию с декабря

Уникальная электростанция холдинга «РТ-Инвест» госкорпорации «Ростех» поставила почти два миллиона киловатт в энергосеть Подмосковья благодаря переработке отходов. С декабря прошлого года через нее прошло более 19 тысяч тонн мусора.

На заводе корпорации в Воскресенске внедрили самые передовые технологии энергоутилизации, которые успешно используются в Финляндии, Швейцарии и других странах. За год электростанция может перерабатывать 700 тысяч тонн отходов, которые не пригодны для вторичного использования. Благодаря этому можно ежегодно получать 520 миллионов киловатт в час энергии — этого количества хватит, чтобы обеспечить электричеством город с населением около 80 тысяч человек.

Как отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, сейчас при поддержке «Ростеха» возводят еще четыре «зеленые» электростанции: три в Подмосковье и одну — в Татарстане. Это позволит отказаться от захоронения отходов и использовать их с пользой.

Ожидается, что суммарно пять предприятий смогут перерабатывать свыше 3,3 миллиона тонн мусора в год.

«Важно отметить, что это коммерческий проект. Он практически полностью реализуется на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование. Дальнейшее его развитие сильно зависит от уровня ключевой ставки — текущая ставка делает проект убыточным и создает колоссальные риски для его успешной реализации», — добавил Шипелов.

Проект «зеленых» электростанций успешно прошли 11 российских и две международные экспертизы. Они подтвердили их экологичность и безопасность.