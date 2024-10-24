Подмосковная ЕДДС напомнила о приеме заявок на ремонт полотенцесушителей

С начала года управляющие компании Подмосковья решили более пяти тысяч вопросов жителей, связанных с ремонтом и прогревом полотенцесушителей в многоквартирных домах. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Полотенцесушители входят в систему горячего водоснабжения и относятся к общему имуществу, за которое отвечает управляющая компания. Если проблемы возникли из-за внесенных изменений без согласования с УК, ответственность ложится на собственников квартир.

Своевременное обслуживание общего имущества обеспечивает безопасность и комфорт жителей, а оперативное реагирование УК помогает избежать нарушений. Напомним, если УК отказывается выполнять ремонт — обратиться с жалобой можно в территориальные отделы ведомства, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.