Сегодня 17:26 Подмосковная ЕДДС напомнила о приеме заявок на ремонт полотенцесушителей Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала года управляющие компании Подмосковья решили более пяти тысяч вопросов жителей, связанных с ремонтом и прогревом полотенцесушителей в многоквартирных домах. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Полотенцесушители входят в систему горячего водоснабжения и относятся к общему имуществу, за которое отвечает управляющая компания. Если проблемы возникли из-за внесенных изменений без согласования с УК, ответственность ложится на собственников квартир.
Своевременное обслуживание общего имущества обеспечивает безопасность и комфорт жителей, а оперативное реагирование УК помогает избежать нарушений. Напомним, если УК отказывается выполнять ремонт — обратиться с жалобой можно в
территориальные отделы ведомства, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.
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